كورونا عالميا : الاصابات تتجاوز 100.97 مليون والوفيات مليونان و176459

وكالات

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن ما يربو على 100.97 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و176459.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

قال هانز كلوج الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا يوم الخميس إن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد-19 تعمل بلا توقف لسد النقص في الإمدادات إلى الدول التي تكافح لاحتواء الوباء، وحث تلك الدول على عدم التدافع للحصول على طلبياتها.

وقال كلوج في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن "التضامن لا يعني بالضرورة أن يبدأ كل بلد في العالم (عملية التطعيم) في نفس اللحظة بالضبط... الفهم الجيد (للأمر) هو أنه لن يكون أحد في مأمن قبل أن يكون الجميع بمأمن".

وبعد سؤال عن تأخر وصول لقاحي فايزر وأسترا (SE:1212) زينيكا إلى المرضى في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجه كلوج وسيدهارتا داتا خبير التطعيمات في المنظمة نداء للحكومات والشركات المصنعة للتعاون معا في مواجهة المشكلات التي بدأت تظهر خلال عملية طرح اللقاحات.

وقال كلوج "في الحقيقة هناك نقص في اللقاحات... (لكن) لا يساورنا شك في أن المصنعين والمنتجين يعملون بلا توقف لسد الثغرات، ونحن واثقون من أن التأخيرات التي نشهدها الآن سيتم تعويضها من الإنتاج الإضافي في المستقبل".

وتتزاحم دول الاتحاد الأوروبي، الذي يتأخر أعضاؤه كثيرا عن إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في طرح اللقاحات، للحصول على الإمدادات منه، بينما تبطئ كبرى شركات الأدوية المصنعة في الغرب تسليم اللقاحات للتكتل بسبب مشاكل في الإنتاج.

وقال كلوج "علينا أن نتحلى بالصبر، لأنه (التطعيم) سيستغرق وقتا" مضيفا أن 35 دولة في أوروبا بدأت التطعيم بالفعل مع إعطاء 25 مليون جرعة حتى الآن.