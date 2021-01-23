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مجموعة عراقية تتوعد باستهداف برج خليفة في دبي بطائرات انتحارية..تغريدة

الجمعة 29 يناير 2021 05:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة عراقية تتوعد باستهداف برج خليفة في دبي بطائرات انتحارية..تغريدة



وكالات

ذكر موقع “الحرة” الأمريكي، اليوم الخميس، أن مجموعة مسلحة عراقية هددت باستهداف برج خليفة في دبي، بطائرات انتحارية مسيرة.

وأرجع الموقع المعلومات إلى مجموعة “سايت” الاستخبارية، التي ذكرت على موقعها أن مجموعة مسلحة تسمى “ألوية الوعد الحق” العراقية، نشرت دعاية وصورا تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.

 وأشار الموقع إلى ذلك يأتي بعد هجوم تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي، وتبنته المجموعة المسمية “ألوية وعد الحق”.

#العراق #برج خليفة #دبي #موقع الحرة #مجموعة سايت

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