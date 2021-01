مجموعة عراقية تتوعد باستهداف برج خليفة في دبي بطائرات انتحارية..تغريدة

ذكر موقع “الحرة” الأمريكي، اليوم الخميس، أن مجموعة مسلحة عراقية هددت باستهداف برج خليفة في دبي، بطائرات انتحارية مسيرة.

وأرجع الموقع المعلومات إلى مجموعة “سايت” الاستخبارية، التي ذكرت على موقعها أن مجموعة مسلحة تسمى “ألوية الوعد الحق” العراقية، نشرت دعاية وصورا تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.

وأشار الموقع إلى ذلك يأتي بعد هجوم تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي، وتبنته المجموعة المسمية “ألوية وعد الحق”.

A new militant group called "righteous promise brigades” has taken responsibility for the attempted drone attack against #Riyadh, #SaudiArabia/#KSA earlier today. pic.twitter.com/pwysNeGJ5F