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الإمارات ترد على بريطانيا: سجلنا أعلى معدل اختبار كورونا للفرد في العالم

الجمعة 29 يناير 2021 05:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات ترد على بريطانيا: سجلنا أعلى معدل اختبار كورونا للفرد في العالم



أبوظبي/سما/

ردت الإمارات على قرار المملكة المتحدة إدراجها في القائمة الحمراء لحظر السفر، التي تحظر استقبال الرحلات القادمة إلى بريطانيا.


وورد في بيان إماراتي: "اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، وتؤكد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقا لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وأضيف في البيان أن الإمارات مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة في إطار الجهود العالمية الموحدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.

وصرحت هند العتيبة مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بأن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.


وأكدت العتيبة أن الإمارات كثفت في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضافت أن التدابير الجديدة تشمل إلزام المسافرين القادمين بإبراز فحص PCR سلبي، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.

وأضافت: "نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا والذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي العاملين في الخطوط الأمامية".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أي رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.

#الامارات #بريطانيا #القائمة الحمراء لحظر السفر

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