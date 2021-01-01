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الإندبندنت: "حرب لقاحات" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الجمعة 29 يناير 2021 05:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإندبندنت: "حرب لقاحات" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي



لندن/سما/

اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام "كل الوسائل الشرعية" لعرقلة تصدير لقاح "فايزر" المضاد لكورونا إلى بريطانيا وسط النقص في التوريدات.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على رسالة مسربة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال فيها إن بروكسل تدرس "إجراءات عاجلة" لضمان توريدات اللقاح لسكان الاتحاد.

ويأتي ذلك في سياق "حرب اللقاحات" التي أثارها قرار شركة "أسترازينيكا" البريطانية – السويدية تأخير توريدات لقاحها للاتحاد الأوروبي بسبب مشاكل في الإنتاج، وفي الوقت ذاته توفير اللقاح بالكمية الضرورية لبريطانيا.

وفسرت الشركة قرارها بأن العقد مع الحكومة البريطانية تم توقيعه أولا.

وفي المقابل ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية عرقلة توريد لقاح "فايزر" الأمريكي إلى بريطانيا، الذي حجزت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة منه.

وجاء في رسالة ميشيل الموجهة إلى زعماء النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان، أن "ذلك سيتيح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الوسائل القانونية لضمان الإنتاج الفعال للقاح والتوريد إلى سكاننا".

وأكد ميشيل عزمه على تسوية القضية مع "أسترازينيكا" عبر "الحوار والتفاوض"، ولكن في حال "عدم إيجاد أي حل مناسب، أعتقد أننا يجب أن ندرس كل الخيارات واستخدام كل الوسائل الشرعية المتوفرة لدينا بموجب المعاهدات".

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن الاتحاد الأوروبي يخشى تأخر توريدات اللقاح، حيث تم تطعيم 2% من عدد سكان الاتحاد فقط.

وكانت شركة "أسترازينيكا" قد اعترفت بتأخرها عن جدول التوريدات بسبب مشاكل مع الإنتاج.

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