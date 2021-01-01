  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

هبوط سعر النفط وسط مخاوف من تأخر توزيع لقاحات كورونا

الجمعة 29 يناير 2021 04:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط سعر النفط وسط مخاوف من تأخر توزيع لقاحات كورونا



وكالات

تراجع النفط، أمس الخميس مع تركيز السوق على بواعث القلق من أن تأخر توزيع اللقاحات وفرض قيود جديدة على السفر قد يضغط على الطلب مما أضعف إثر تراجع الدولار وانخفاض حاد لمخزون الخام الأمريكي.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 28 سنتا بما يعادل 0.5 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 55.53 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 51 سنتا أو واحدا في المئة عند 52.34 دولار، بحسب رويترز. 


وفي ظل حلول أجل عقد برنت لشهر مارس/ آذار غدا الجمعة، زادت علاوة عقد أقرب استحقاق فوق ثاني أقرب شهر إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2020 لليوم الرابع على التوالي.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "نرى في المنحنى القوي مؤشرا على تقارب كفتي العرض والطلب بحيث تكفي تخفيضات الإنتاج السعودية القادمة لتعويض أثر المخاوف المتزايدة حيال الطلب والمرتبطة بفيروس كورونا".

كان ريتربوش يشير إلى تعهد السعودية الطوعي خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار في إطار اتفاق أوبك+.

#النفط #أسعار النفط #فيروس كورونا #النفط الخام #خام برنت #عقود خام برنت #لقاح كورونا #العقود الآجلة لخام برنت

الأكثر قراءة اليوم

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة

وزارة المالية تصدر تنويهاً مهماً بشأن الأخبار المتداولة حول الوضع المالي ورواتب الموظفين

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزّة ..

كوخافي لسكان لبنان وغزة: "غادروا اماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا"

القبض على كريستيانو رونالدو بسبب صديقته جورجينا

مصر.. شاهد: ممثلة كانت الأجمل "تعيش متشردة وتفترش الأرصفة"

الأخبار الرئيسية

طالع تفاصيل المنخفض الجوي في فلسطين وآخر تطورات حالة الطقس

إسرائيل ستسلم 1000 لقاح للطواقم الطبية الفلسطينية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

هل يغطي استئناف التمويل الاميركي عجز موازنة "أونروا" لعام 2021؟... الوكالة توضح

الحية يتحدث عن الانتخابات واجتماع الفصائل بالقاهرة: المحكمة الدستورية نقطة خلاف!