عرض صور ورسائل عن خاشقجي على جدران سفارة السعودية في واشنطن- (فيديو)

عُرضت، مساء أمس الخميس، صور ورسائل، بتقنية الضوء، عن جمال خاشقجي وفيلم “المنشق”، على واجهات مباني سفارتي السعودية والإمارات في واشنطن، وذلك مع تزايد الضغط في عاصمة السياسة الأمريكية من أجل إعادة تقييم العلاقات مع الرياض، إثر تجاوزها فيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي .

وذكر مراسل شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، كونور فينيغان، أن الرسائل المصورة، التي بثتها مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)، هي جزء من الجهود لدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير العلاقات الأمريكية السعودية.

وأوضح الصحافي الأمريكي أن الصور استهدفت سفارتي السعودية والإمارات، وفندق ترامب، والشركاء الماليين في نيويورك مثل KPMG وغولدمان ساكس.

وكتب على تويتر “أولئك الذين يتعاملون مع النظام السعودي ويستفيدون منه يقومون بتبييض جرائم محمد بن سلمان وحكومته”.

Who killed Jamal Khashoggi? We're asking legislators in #DC to choose #MoralsOverMoney with @TheDissidentMov . Join our cause. #JusticeForJamal pic.twitter.com/DFP5JTzcnf

وأوضح أن عرض تلك الصور والرسائل حول خاشقجي والوثائقي الذي يتناول جريمة قتله، كانت شديدة اللهجة، إذ وصفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ “القاتل”.

Across DC last night, @HRF projected messages about #JamalKhashoggi, accusing Saudi govt of silencing him and allies like Trump of looking the other way.



It’s part of effort to push Biden to change US-Saudi relations, incl lobbying by top Dem lawmakers: https://t.co/3wCZW75Cgn pic.twitter.com/hzCPb1YZD9