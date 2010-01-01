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توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس الأسبق يانوكوفيتش الأوكراني

الجمعة 29 يناير 2021 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس الأسبق يانوكوفيتش الأوكراني



كييف/سما/

وجه مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا تهمة الخيانة العظمى للرئيس الأسبق للبلاد فيكتور يانوكوفيتش اللاجئ إلى روسيا، في قضية جنائية جديدة ضده.

وأشار المكتب إلى أن التهمة وجهت بسبب توقيع يانوكوفيتش على اتفاقية حول تمديد مرابطة الأسطول الروسي في القرم عام 2010.

وكانت الاتفاقية التي أطلق عليها اتفاقية خاركوف، تنص على تمديد مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في القرم 25 عاما مقابل تخفيض سعر الغاز الروسي لأوكرانيا 30%.


واعتبرت السلطات الأوكرانية أن الاتفاقية ألحقت ضررا بالسيادة الأوكرانية ووحدة أراضي البلاد، وأمن الدولة وأمن اقتصادها، حيث أدى عقد الاتفاقية إلى "زيادة عدد القوات الروسية على أراضي أوكرانيا بدلا من تقليصه والتحضير لانسحابها".

يذكر أن يانوكوفيتش تمت الإطاحة به عام 2014 حيث أدين في أوكرانيا غيابيا بتهمة الخيانة العظمى، إضافة إلى "شن حرب عدوانية والمساعدة في التخطيط لها والتحضير لها" في قضية متعلقة بالنزاع المسلح شرق أوكرانيا.

وصدر بحقه حكم بالسجن 13 سنة فيما أنكر يانوكوفيتش التهم الموجهة إليه، معتبرا الحكم "غير شرعي".

#الخيانة العظمى #يانوكوفيتش #أوكرانيا #روسيا #اتفاقية خاركوف

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