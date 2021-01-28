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ظريف يوجه دعوة عاجلة باللغة العربية إلى دول الخليج

الخميس 28 يناير 2021 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف يوجه دعوة عاجلة باللغة العربية إلى دول الخليج



طهراان/سما/

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول منطقة الخليج إلى التعاون الإقليمي لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكتب ظريف على "تويتر" بالعربية: "جیراننا الکرام، الفرصة متاحه أمامنا لنعيد التأمل في قضية الأمن الإقليمي. كما نعلم مثل هذا الأمن لا يمكن شراؤه بالمال وتحقيقه عبر تكديس السلاح".


وتابع: "السبيل الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار هو التعاون الإقليمي الواسع بين دول المنطقة. ولطالما أكدت إيران استعدادها لتفعيل مثل هذا التعاون.

#محمد جواد ظريف #طهران #دول الخليج #ايران

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