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البحرين تعلن دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع إسرائيل حيز التنفيذ

الخميس 28 يناير 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تعلن دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع إسرائيل حيز التنفيذ



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، عن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع عدد من الدول حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، أن عددًا من اتفاقات الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين مملكة البحرين وكلا من إسرائيل، وإيطاليا، وجمهورية المجر، قد دخلت حيز النفاذ.

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة، لتعزيز علاقات البحرين مع مختلف دول العالم، كما تعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة".

وفي 18 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية الإعفاء المتبادل للمسافرين بين البلدين من التأشيرات، واتفاقات أخرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران.

#البحرين #اسرائيل #تاشيرة دخول

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