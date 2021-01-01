رئيس القيادة المركزية الأميركية يصل إسرائيل لإجراء المحادثات بشأن إيران

القدس المحتلة / سما /

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي (سنتكوم)، اليوم الخميس، إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع كبار القادة في الجيش الإسرائيلي حول إيران والتحديات الإقليمية الأخرى، ومن المقرر أن يقضي ماكينزي 48 ساعة فقط في إسرائيل، في زيارة رفيعة المستوى هي الأولى لمسؤول أميركي كبير منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

ويعتزم البنتاغون الذي صرح منتصف الشهر الجاري ضم إسرائيل إلى منطقة قيادته المركزية في الشرق الأوسط في إجراء يبدو موجها لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران. وقال البنتاغون في حينه إن "تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب، بفضل اتفاقات ابراهام، يعطي الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لجمع الشركاء المهمين ضد تهديدات مشتركة في الشرق الأوسط". وإيران هي المعنية بذلك، وإن لم تُذكر في البيان بشكل مباشر، ويمكن لهذه الخطوة أن تسهل التعاون العسكري في المسائل الإقليمية وأن تقرب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين من نظرائهم في دول الخليج العربية.

وتنص اتفاقات ابراهام على تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، وتلك الدول العربية هي على التوالي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، وقد طبعت علاقاتها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، وأعاد ذلك رسم التوازنات في الشرق الأوسط، وقدّر البنتاغون أنه يمكن بالتالي إدارة الروابط العسكرية مع إسرائيل عبر الذراع الشرق أوسطية في القيادة المركزية (سنتكوم) وليس عبر الذراع الأوروبية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال زيارته الى صحراء النقب جنوب البلاد بخصوص التهديدات الإيرانية "بما أن الدولة التي نقشت على رايتها تدمير إسرائيل، فلن تحصل على السلاح اللازم لتنفيذه"، وقال نتنياهو "توجيهي هو العمل على جميع الجبهات، وينعكس هذا في الخطوات التي لن أفصلها وفي توجيهي لجميع مسؤولي الأمن، العودة للاتفاق السابق هذا خطأ، الأموال التي يتلقونها ستستخدم في حملة غزو وحشية وكثير من الرعب، يجب عدم العودة إلى هذه الاتفاقية ونأمل ألا يحدث ذلك".