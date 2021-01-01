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وزارة الصحة توصي الحوامل في الثلث الأول بعدم أخذ لقاح كورونا

الخميس 28 يناير 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة توصي الحوامل في الثلث الأول بعدم أخذ لقاح كورونا



القدس المحتلة / سما /

أوصت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الخميس، الحوامل بعدم أخذ لقاح كورونا في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل.

ومع ذلك، تبيّن في نقاش أجرته الوزارة اليوم أنّ لا إثبات أنّ اللقاح يسبّب ضررًا في أي مرحلة من مراحل الحمل، وأوصت النساء اللواتي أخذن الجرعة الأولى من اللقاح، ثم تبيّن أنهّن حوامل، بأن يأخذن الجرعة الثانية.

ولم تغيّر الوزارة تعليماتها بخصوص المرضعات، وبإمكانهنّ الحصول على اللقاح. كما أوصت الوزارة الحوامل المعرّضات لخطر الإصابة بالفيروس، مثل العاملات في قطاع الصحّة أو التدريس، بالحصول على اللقاح.

أما بخصوص التوصية بعدم حصول الحوامل في الثلث الأوّل من الحمل على اللقاح، أوضحت وزارة الصحّة أنّ "الثلث الأوّل من الحمل يمتاز بنسبة مرتفعة نسبيًا من النزيف أو الإجهاض وتشكيل تشوّهات جينية، دون أي علاقة بكورونا"، وتابعت الوزارة "لمنع حصول ربط، حتى لو كان عرضيًا، بين الحصول على اللقاح وهذه الظواهر، نوصي الحوامل غير المعرّضات لخطر الإصابة بالفيروس بالحصول على اللقاح بدءًا من الثلث الثاني من الحمل".

أمّا النساء اللاتي ينوين إجراء فحص السائل الأمنيوسي، الذي يشخّص الاضطرابات الوراثيّة للأجنّة، فأوصت الوزارة بالامتناع عن أخذ اللقاح قبيل موعد الفحص، وأوصت بأن يكون اللقاح قبل موعد الفحص بأسبوع على الأقل، للامتناع عن ارتفاع درجة حرارة الحامل وتفسير ذلك على أنه نتيجة لفحص السائل الأمنيوسي.

والثلاثاء الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية الحوامل إلى عدم التطعيم بلقاح شركة "موديرنا"، إلا إذا كن عاملات في مجال الصحة أو لديهن ظروف تعرضهن لخطر كبير.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #لقاح كورونا #النساء الحوامل

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