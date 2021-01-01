العاهل الاردني: "لا يمكن للإسرائيليين أن يكونوا بأمان من الفيروس دون تلقيح الفلسطينيين"

عمان /سما/

دعا عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، إسرائيل توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفلسطينيين، واعتبر انه "لا يمكن للإسرائيليين أن يكونوا بأمان من الفيروس دون تلقيح الفلسطينيين".

وقال الملك بحسب وكالة الانباء الاردنية: "جعلتنا جائحة كورونا سواسية، فليكن هذا أحد الدروس الإيجابية التي نتعلمها في هذا الوقت الصعب ونحن نتطلع إلى الأمام".

واضاف "لقد رأيت أن الإسرائيليين لديهم عملية ناجحة للغاية، لكنها ليست موجهة للفلسطينيين، إذا نظرت إلى مدى ارتباطهم، لا يمكنك تطعيم جزء من المجتمع والآخر لا، ثم تعتقد أنك ستكون بأمان"، وتابع "الدرس الأول الذي علمنا إياه الوباء هو أن الفيروس لا يفرق بين الحدود والثروة والفقر".