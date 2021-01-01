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جالياتنا الفلسطينية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا

الخميس 28 يناير 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جالياتنا الفلسطينية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا



رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 10310 إصابات منذ بدء الجائحة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من: نيوجرسي، وكاليفورنيا وشيكاغو ليرتفع عدد الإصابات إلى 7312 إصابة. فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

وأفاد فريق العمل المختص بمغادرة 6 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال صباح هذا اليوم في طريقهم إلى كل من إسطنبول، ودبي، والقاهرة، والرياض وفرانكفورت ونيويورك، وكان السفير أحمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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