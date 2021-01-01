  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: خطاب كوخافي أحدث حالة من الإرباك والحرج في "إسرائيل"

الخميس 28 يناير 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: خطاب كوخافي أحدث حالة من الإرباك والحرج في "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

أحدث خطاب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي انتقد فيه بشدة قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، حالة من الإرباك والحرج في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين سياسيين ومصادر في جهاز الأمن، قولهم، إن الموقف الذي عبّر عنه كوخافي لم يطرح أمام المجلس الوزاري المصغر الكابينيت، ولم يُنسق مع الحكومة وفقا لسياستها "ولا يتجانس مع مواقف كوخافي التي عبر عنها عندما كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية".

وحسب الصحيفة، فإنّ بعض المصادر ألمحت إلى احتمال أن كوخافي متأثر من التوتر بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في موضوع ميزانية الأمن، ولذلك عبّر عن مواقف مشابهة لتلك التي يعبر عنها نتنياهو.

كما وعبر عدد من المسئولين عن استغرابهم من خطاب كوخافي أمام معهد أبحاث المعهد القومي، بعد تنديده بسياسة ادارة بايدن بشأن إيران، وهدد الأخيرة بضربة عسكرية.

وأشاروا إلى أن موقفه يختلف تماماً عن الموقف الذي تبناه قبل سنوات حينما أيد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين على أن هذا الخطاب أحدث حالة من الإرباك والحرج داخل الأجهزة الأمنية، لأنهم لم يطلعوا عليه ولم يتم المصادقة على تفاصيله في الكابينت أو الحكومة.

#الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #ايران #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

آخر تطورات المنخفض الجوي

حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..

مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة

سبب وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني .. السيرة الذاتية ويكيبيديا

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي يكشف موعد وصول شحنة لقاحات كورونا الخاصة بالسلطة الفلسطينية لمطار بن غوريون

لجنة الانتخابات المركزية تكشف آخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية وتسجيل الناخبين

غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة للسلطات المصرية بشأن معبر رفح

داخلية غزة تصدر بياناً مهماً بشأن يومي الاغلاق والإجراءات الوقائية الحالية في القطاع

وزارة المالية تصدر تنويهاً مهماً بشأن الأخبار المتداولة حول الوضع المالي ورواتب الموظفين