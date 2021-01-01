هآرتس: خطاب كوخافي أحدث حالة من الإرباك والحرج في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أحدث خطاب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي انتقد فيه بشدة قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، حالة من الإرباك والحرج في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين سياسيين ومصادر في جهاز الأمن، قولهم، إن الموقف الذي عبّر عنه كوخافي لم يطرح أمام المجلس الوزاري المصغر الكابينيت، ولم يُنسق مع الحكومة وفقا لسياستها "ولا يتجانس مع مواقف كوخافي التي عبر عنها عندما كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية".

وحسب الصحيفة، فإنّ بعض المصادر ألمحت إلى احتمال أن كوخافي متأثر من التوتر بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في موضوع ميزانية الأمن، ولذلك عبّر عن مواقف مشابهة لتلك التي يعبر عنها نتنياهو.

كما وعبر عدد من المسئولين عن استغرابهم من خطاب كوخافي أمام معهد أبحاث المعهد القومي، بعد تنديده بسياسة ادارة بايدن بشأن إيران، وهدد الأخيرة بضربة عسكرية.

وأشاروا إلى أن موقفه يختلف تماماً عن الموقف الذي تبناه قبل سنوات حينما أيد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين على أن هذا الخطاب أحدث حالة من الإرباك والحرج داخل الأجهزة الأمنية، لأنهم لم يطلعوا عليه ولم يتم المصادقة على تفاصيله في الكابينت أو الحكومة.