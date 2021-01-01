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وزير الصحة الاسرائيلي: الخروج من الإغلاق بالوضع الحالي "يعتبر اهمالًا"

الخميس 28 يناير 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الاسرائيلي: الخروج من الإغلاق بالوضع الحالي "يعتبر اهمالًا"



القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، اليوم الخميس، "الخروج من الإغلاق بالوضع الحالي من انتشار الفيروس- يعتبر اهمالًا".
 
وأضاف ادلشتاين، أن "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا، ولذلك فإن زملائي في الائتلاف سيضطرون للاختيار بين استمرار بالإغلاق، أو فتح كامل مع كل ما يعني ذلك".
 
وأوضح أنه خلال زيارته الى مستشفى برزيلاي جنوب البلاد فإن موجة انتشار الفيروس ترفض الانخفاض، وعلى ما يبدو فإن السبب هو الطفرة التي تنشتر في البلاد".
 
وأكد أن الائتلاف نجح بالسيطرة على المرض، "لكننا لا نرى انخفاضًا بالمعطيات كما اعتدنا أن نرى بعد أسبوعين من الاغلاق".
 
من جهته، قال منسق مكافحة كورونا الحكومي بروفيسور، نحمان اش: "وصلنا الى الذروة اليومية بعدد الإصابات اليومية، عددهم أكبر من الموجة الثانية. وتيرة الهبوط لم يوصلنا بعد الى الذروة التي كانت في الموجة الثانية".
 
واضاف اش: "مؤشر انتشار الفيروس بلغ 0.9 وبقي ثابتًا في الأيام الأخيرة، وبحسب تقديرنا، فإن هذا بسبب تأثير الطفرة البريطانية على مستوى انتشار الفيروس".
 
وحذر أن "ما دمنا لا زلنا لا نرى أي انخفاض بارز بعدد الحالات الخطيرة في المستشفيات، لن نتمكن من العودة الى نشاطنا، في حالة الازدحام الحالي يكون الامر مستحيلا".

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل #اسرائيل #ادلشتاين

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