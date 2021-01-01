الكشف عن اختراق هاكرز حزب الله مئات الشركات حول العالم

القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة Clearsky للدفاع الإلكتروني عن أن مجموعة هاكرز لبنانية اخترقت مئات الشركات حول العالم.



وذكرت الشركة وفق القناة 7 العبرية أن المجموعة على ما يبدو تتبع للوحدة الإلكترونية لحزب الله ط، وتمكنت من التسلل إلى أنظمة وقواعد بيانات مئات الشركات حول العالم، وخاصة في مجال الاتصالات والبنية التحتية.



وأوضحت أن الغرض من الاختراق هو جمع المعلومات الاستخبارية وسرقة قواعد بيانات الشركات التي تحتوي على بيانات حساسة خاصة شركات الاتصال والوصول إلى سجلات مكالمات المشتركين.



وأشارت إلى أن المجموعة اخترقت شركات تقديم الخدمات السحابية وخدمات الاستضافة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وإسرائيل، وشركة Vodafone الخلوية في مصر ومزودي خدمات الإنترنت والهاتف في المملكة العربية السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة.