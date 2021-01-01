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محكمة باكستانية تفرج عن رجل مدان بقتل صحفي يهودي أمريكي

الخميس 28 يناير 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة باكستانية تفرج عن رجل مدان بقتل صحفي يهودي أمريكي



القدس المحتلة / سما /

أمرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، بالإفراج عن رجل باكستاني من أصل بريطاني كان قد سُجن لنحو عقدين بسبب ما يزعم عن أنه العقل المدبر لقطع رأس الصحفي اليهودي الأمريكي دانيل بيرل عام 2002، وذلك بحسب ما ذكره موقع قناة "كان" العبرية.
 
وقال القاضي مشير علام إنه يجب الإفراج عن أحمد عمر سعيد شيخ فورًا، تأييدًا لحكم أصدرته إحدى المحاكم الإقليمية العام الماضي.
 
أبطلت المحكمة الإقليمية في السند حكم الإعدام الصادر العام الماضي بحق سعيد الشيح لقتل الصحفي الذي كان يعمل بصحيفة "وول ستريت"، وهو قرار استأنفته الحكومة الإقليمية ووالدا بيرل لدى المحكمة العليا.
 
وكانت محكمة السند قد قضت بحكم الإعدام بحق سعيد الشيخ استنادًا إلى أدلة معيبة. وبدلًا من ذلك حكمت عليه بالسجن سبع سنوات وهو مدة زمنية كان قد قضاها بالفعل بحلول تلك المرحلة.
 
يذكر أن بيرل وهو مراسل جنوب آسيا بنيودلهي لدى الصحيفة الأمريكية، كان قد تم اختطافه وقتله في مدينة كراتشي بجنوب باكستان في .2002 ويقال إنه كان في المدينة لإجراء حوار مع قيادة إسلامية.
 
وآنذاك وجدت إحدى محاكمة مكافحة الإرهاب سعيد الشيخ وهو بريطاني من أصل باكستاني، مذنبًا بخطف وقتل بيرل وحكمت عليه بالإعدام. وحكمت على ثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة لمساعدته في الجريمة.

#المحكمة العليا الباكستانية #باكستان #دانيل بيرل

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