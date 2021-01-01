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شقيق "أورون شاؤول": لا يمكن اعادة شقيقي الا عبر صفقة تبادل أسرى

الخميس 28 يناير 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق "أورون شاؤول": لا يمكن اعادة شقيقي الا عبر صفقة تبادل أسرى



القدس المحتلة /سما/

عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الأربعاء جلسة وسط أجواء صعبة ومشحونة حول موضوع الاسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، الفلسطينية خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014 بمشاركة ممثلي عائلاتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.

قال أوفيك شاؤول، شقيق أورون: "لقد انتظرت 2388 يومًا حتى يعود أخي من الأسر، ذهب أورون للمحاربة وتم أسره، وبعد الحرب يفترض أن يتم تبادل الأسرى، وهذا ليس مصطلحًا سيئًا".

واضاف: "لا يمكن إعادة أورون إلا من من خلال صفقة تبادل أسرى وهدار كذلك - لن يتم إعادة أورون وهدار من خلال الطريق "الإنسانية" مثل التطعيمات وتحلية المياه والميناء، يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال صفقة تبادل أسرى".

وتابع شاؤول مخاطبا أعضاء الكنيست: "إذا واصلتم اللجوء إلى الطريقة "الإنسانية"، التي تحاولون بها منذ ما يقرب من 6 سنوات ونصف، فلن نراهم هنا ولو بعد 700 عام وإذا كنتم تريدون حقًا جلبهم إلى "البلاد" فإن صفقة تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد".
 

#الكنيست الاسرائيلي #الجنود الأسرى #الجيش الإسرائيلي #هدار غولدين #أورون شاؤول #اسرائيل #حماس #قطاع غزة

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