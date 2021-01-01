المصادقة على فك الشراكة داخل "القائمة المشتركة" العربية

القدس المحتلة /سما/

صادقت لجنة الكنيست لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالإجماع، على فك الشراكة داخل (القائمة المشتركة) بحيث ستبقى الجبهة والتجمع معًا، بينما أصبحت كل من الحركة العربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة، كتلة منفردة بها.

وأوضحت مصادر داخل القائمة، أنّ الانفصال شكلي وفني، وأنّ الاتصالات على خوض الانتخابات القادمة تحت إطار موحد للقائمة المشتركة، مستمرة، وفقًا لما نقلت هيئة البث (مكان) العبرية.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ هذا سيغلق باب التسجيل للانتخابات لـ (كنيست) القادمة، يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

ونقلت الهئية، عن مصادر مطلعة في القائمة العربية الموحدة- الحركة الإسلامية، أنّ مجلس الشورى، أصدر خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد الليلة الماضية، تعليماته إلى الجهات التنفيذية الميدانية، بالاستعداد لمرحلة ما بعد (القائمة المشتركة).

وفي ذات السياق، ذكر رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، أنّ مجلس الشورى، ترك الباب مفتوحًا لمدة 48 ساعة، لعل الشركاء في المشتركة، يعودون إلى رشدهم ويقبلون بالمطالب التي قدمتها الحركة الإسلامية.