احتفالات ريكسوس شرم الشيخ الحصرية بيوم الفالنتاين

مصر، 28 يناير 2021:

"أبهر نصفك الآخر مع موعد رومانسي والعديد من المفاجآت الحصرية خلال الإقامة في ريكسوس شرم الشيخ. اجعل يوم عيد الحب لهذا العام مميزاً للغاية مع أروع العروض الأكثر شاعرية: من الإقامة الفاخرة، والقائمة الرائعة، والبرنامج الترفيهي، والتجديد الرومانسي.

تعليقاً على هذه العروض المُغرية، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "لقد ساهم تحوّل ريكسوس شرم الشيخ مؤخراً إلى مفهوم للبالغين +16 في جعله يحتلّ المرتبة الأولى كأفضل الأماكن المثالية للأزواج المحبين والأصدقاء المُقرّبين للاستمتاع بالأجواء الحميمة الراقية خلال شهر الحب".

أطلق العنان للمزاج الرومانسي، وأوقد مشاعرك الحميمة للاستمتاع بالملاذ الاستثنائي ذو الـ 5 نجوم مع الإنسانة المُميّزة في قلبك، واستفد من خدمة النقل الخاصة المجانية من مطار الوصول في شرم الشيخ الدولي إلى هذه المنشأة الفندقية الفاخرة، واستمتع بتسجيل وصول مبكر في الساعة 8 صباحاً وتسجيل مغادرة متأخر في الساعة 4 عصراً.

ويطرح الفندق عرضاً مثيراً مع المزيد من المفاجآت في انتظارك،حيث تمّت ترقية باقة "الإقامة في واحد، والمتعة في إثنين"من ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيجيت إلى تعاون شامل فريد من نوعه يضمن لجميع الضيوف إقامة لا مثيل لها، مع الاستمتاع بوسائل الرفاهية والمرافق الرائعة في كلا الفندقين بمجرد حجز إقامتهم الرومانسية في ريكسوس شرم الشيخ.

أبرز أناقتك المُتفرّدة واصطحب شريكة حياتك في موعد رائع معأفخر لمسات فن الطهي طوال اليوم. دللوا أحباءكم ببوفيه خاص متوفر حصرياً في ريكسوس شرم الشيخ، أو انغمسوا مع خيار رائع لتناول العشاء في مجموعة من 16 مطعماً حسب الطلب في كلا الفندقين. احرص على مراقبة غروب الشمس مع نصفك الآخر، واستمتعوا بأروع عشاء رومانسي مع قائمة راقية من الأطباق المُعدّةبشكل مثالي بعد المُشاركة بحفل غروب الشمس المبهج الذي يُقيمهمنسقو الأغاني في بار الشاطئ. وعلى الرغم من أن هذا اليوم الرائع سيظلّ محفوراً في ذهن حبيبتك إلى الأبد، غير أنه سيصبح أروع مع بدء صباح الخامس عشر من فبراير بخدمة إفطار خاصة في غرفتك.

يمكن لطيور الحب الباحثين عن طريقة فريدة لقضاء يوم خاص، الاستمتاع بمجموعة الأنشطة الرائعة أثناء الإقامة. احتفل بمشاعر الحب العميقة خلال موعد مليء بالحيوية والطاقة في نادي الألعاب الرياضية الحصري، والذي يُقدّم أنشطة رياضية في الهواء الطلق بإشراف مدربين محترفين. أو اجذب شريكة عمرك مع برامج الترفيه النهارية والليلية في ريكسوس شرم الشيخ لمغامرة رومانسية لا تُنسى.

إشعر بدفء الحب وسط نسائم الشتاء مع المسبح الخارجي المدفأ المُخصّص لتدليل عُشاق المياه، أو اللجوء إلى الكابانات الخاصة لإغراء حبيبتك، أو لمجرد الاستمتاع بالمرح في منتزه ريكسوس أكوافنتشر الذي يمتدّ على مساحة 35000 متراً مربعاً مع منزلقاته المثيرة وأحواض السباحة الكثيرة والأنشطة المائية.

وكختام مثير لموعد عيد الحب، إحرص على منح نصفك الآخر المزيد من الدلال في منتجع أنجانا الصحي الحائز على جائزة. اصطحب حبيبة العمر لتجربة سعيدة للتخلص من التوتر مع الحمام التركي الفاخر، إلى علاجات الاسترخاء ، أو العلاجات المهدئة للتخلص من جميع أنواع الإجهاد الجسدي.

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.