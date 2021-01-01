  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لجنة بالكنيست تقر قانون الغرامات لمخالفي لوائح كورونا

الخميس 28 يناير 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة بالكنيست تقر قانون الغرامات لمخالفي لوائح كورونا



القدس المحتلة /سما/

أقرت لجنة الدستور في الكنيست اليوم (الخميس) بالإجماع في القراءة الثانية والثالثة قانون الغرامات بصيغته الأصلية. 
 
وحسب موقع "والا" وفقًا لمشروع القانون سيتم زيادة الحد الأقصى لغرامة انتهاك بعض القيود من 5000 شيكل إلى 10000 شيكل. 
 
ويتضمن القانون، أن زيادة الغرامة ستكون حسب حجم العمل المخالف لتعليمات كورونا وعدد المشاركين فيه وعدد الطلاب في المؤسسة التعليمية المخالفة وغير ذلك. 
 
وسيسمح القانون بتوسيع إمكانية إصدار أوامر إغلاق للشركات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مضاعفة على كل من يخالف العزل مرة أخرى خلال يومين من تاريخ الإخطار بدفع الغرامة.

#الكنيست الإسرائيلي #غرامات مالية #فيروس كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

آخر تطورات المنخفض الجوي

حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..

مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

داخلية غزة تكشف آخر المستجدات بشأن إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

الأخبار الرئيسية

غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة للسلطات المصرية بشأن معبر رفح

داخلية غزة تصدر بياناً مهماً بشأن يومي الاغلاق والإجراءات الوقائية الحالية في القطاع

وزارة المالية تصدر تنويهاً مهماً بشأن الأخبار المتداولة حول الوضع المالي ورواتب الموظفين

غزة: الأونروا تعلن استئناف الدراسة الوجاهية للفصل الدراسي الثاني وهكذا سيكون الجدول ..

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزّة ..