لجنة بالكنيست تقر قانون الغرامات لمخالفي لوائح كورونا

القدس المحتلة /سما/

أقرت لجنة الدستور في الكنيست اليوم (الخميس) بالإجماع في القراءة الثانية والثالثة قانون الغرامات بصيغته الأصلية.



وحسب موقع "والا" وفقًا لمشروع القانون سيتم زيادة الحد الأقصى لغرامة انتهاك بعض القيود من 5000 شيكل إلى 10000 شيكل.



ويتضمن القانون، أن زيادة الغرامة ستكون حسب حجم العمل المخالف لتعليمات كورونا وعدد المشاركين فيه وعدد الطلاب في المؤسسة التعليمية المخالفة وغير ذلك.



وسيسمح القانون بتوسيع إمكانية إصدار أوامر إغلاق للشركات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مضاعفة على كل من يخالف العزل مرة أخرى خلال يومين من تاريخ الإخطار بدفع الغرامة.