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إسرائيل تبيع 29 طائرة إف-16 ستستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي

الخميس 28 يناير 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبيع 29 طائرة إف-16 ستستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن بيع 29 طائرة من طراز f-16 (نتس) ستستخدم في تدريبات سلاح الجو الأمريكي، وهي من الفائض التي يمتلكه سلاح الجو الاسرائيلي.
 
وذكر البيان الصادر أن هذه الطائرة تم بيعها الى شركة TOP ACES وهي شركة من شمال أمريكا، والتي توفر خدمات ابتكار سيناريوهات تحاكي وجود عدو على غرار "السرب الأحمر" والتي تستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي.
 
وأوضح أن الصفقة التي تم ابرامها بلغت قيمتها عشرات ملايين الدولارات، وفي إطار الاتفاق جرى تسليم أول أربعة طائرات الى الولايات المتحدة، والتي تم تحميلها على طائرة شحن من طراز انتوف.

#الجيش الإسرائيلي #طائرات اف 16 #سلاح الجو الأمريكي

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