الكويت .. سبب استقالة علام الكندري أمين عام مجلس الأمة

الكويت / سما

أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس 28 يناير / كانون ثاني 2021، عن استقالة علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي.

وقال موقع (كويت نيوز) عبر تويتر إن أمين عام مجلس الامة علام الكندري تقدم اليوم بكتاب استقالته الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

وأشارت إلى أن خطوة علام الكندري جاءت "امتثالا لقرار انهاء مراسيم درجة وزير لمن تجاوزت مدة تعيينه بهذه الدرجة 4 سنوات".

علام الكندري يتقدم بكتاب استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك احتراما للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2021 بشأن إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) January 28, 2021

بدوره، ذكر علام الكندري أنه "بعد رفع كتاب الاستقالة بشكل رسمي ستكون تحت تصرف رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس لاتخاذ مايرونه مناسبا بشأنها".

وأضاف أن "المرسوم الأميري الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتباراً من 31 يناير الجاري لمن تجاوزت مدة تعيينه بهذه الدرجة 4 سنوات، وكتاب الاستقالة يأتي امتثالا واحتراما لما نص عليه المرسوم".