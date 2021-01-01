فنانة خليجية تحسم جدل زواجها من محمد سعد

وكالات / سما /

ردت فنانة بحرينية على أنباء زواجها من الفنان المصري، محمد سعد، وذلك بعد تداول صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت شيماء سبت الصورة المتداولة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت معها توضيحا هو: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدا. للتوضيح فقط".

​وأشارت شيماء سبت في تغريدتها أن "صورتها مع الفنان محمد سعد وصلتها من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشيال ميديا".

وكان محمد سعد قد أعلن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسميا انضمامه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بتدشينه حسابات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستعرام".