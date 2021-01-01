  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ميزات جديدة تظهر في "إنستغرام"

الخميس 28 يناير 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات جديدة تظهر في "إنستغرام"



وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستوفر للمستخدمين خدمات إضافية وتجعل منه أكثر عملية وفائدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مطوري "إنستغرام" يعملون حاليا على برمجة ميزة جديدة ستضيف "لوحة تحكم احترافية" لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية وحسابات الشركات على التطبيق.

 وستجمع اللوحة الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب الحسابات المذكورة جميع الأدوات التي يوفرها "إنستغرام" لإدارة الحسابات للأغراض التجارية، كما ستظهر لصاحب الحساب اختصارات الشركات المرتبطة بعلامته التجارية أو شركته، ومن خلالها سيتمكن صاحب الحساب أيضا من تتبع الإعلانات التجارية وتقييم مدى التفاعل مع حسابه الإلكتروني.

كما يعمل مطورو "إنستغرام" على ميزة جديدة أخرى قد تضاف إلى التطبيق لتساعد المستخدمين على الإعلان عن حدث أو نشاط اجتماعي معين، وعبر هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم دعوة 20 شخصا من أصدقائه على التطبيق للمشاركة بالحدث أو الفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "إنستغرام"شهد في العامين الأخيرين العديد من الميزات والتعديلات الجديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين في ظل المنافسة الكبيرة في عالم تطبيقات التواصل الاجتماعي، حتى أنه حصل على ميزات لتسهيل التسوق والترويج للبضائع التجارية.

#إنستغرام #المستخدمين #تطبيق إنستغرام #ميزات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

آخر تطورات المنخفض الجوي

حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..

مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

داخلية غزة تكشف آخر المستجدات بشأن إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

أول تعليق من حماس على تصريحات كوخافي بشأن غزة ولبنان

سبب وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني .. السيرة الذاتية ويكيبيديا

الأخبار الرئيسية

غزة: الأونروا تعلن استئناف الدراسة الوجاهية للفصل الدراسي الثاني وهكذا سيكون الجدول ..

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزّة ..

كوخافي لسكان لبنان وغزة: "غادروا اماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا"

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة