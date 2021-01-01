  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

سباق لإنتاج أول طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت

الخميس 28 يناير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سباق لإنتاج أول طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت



وكالات / سما /

تخوض العديد من الشركات حول العالم، سباقا، لإنتاج أول طائرة ركاب قادرة على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وتعكف شركة Aerion الأمريكية على إعداد طائرة "AS2" الخاصة بها بالتحليق من نيويورك إلى لندن في غضون 4 ساعات ونصف فقط.

ويتعهد المقر الجديد، الذي يشتمل على حرم للبحث، والتصميم، والإنتاج، بتوفير 675 وظيفة جديدة ذات رواتب عالية في فلوريدا بحلول عام 2026.

وستحلق طائرة رواد الأعمال، المخصصة لـ8 إلى 12 راكباً، بسرعة 1.4 ماخ (أكثر من حوالي 1،600 كيلومتر في الساعة)، ما يعني أنها ستتمكن من إزالة ثلاث ساعات ونصف من مدة الرحلات القياسية من نيويورك إلى كيب تاون، وأكثر من أربع ساعات من الرحلات بين مطار جون كينيدي وسنغافورة، ومطار جون كينيدي وسيدني.

وكانت "كونكورد" آخر طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت تحلق في الأجواء، وتقاعدت من الخدمة منذ أكثر من 17 عاماً.

ورغم أنها كانت أعجوبة هندسية، إلا أنها كانت مكلفة، وكان لها تأثير كبير على البيئة.

#طائرة #سرعة الصوت #العالم #البيئة #السرعة #أسرع طائرة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

آخر تطورات المنخفض الجوي

حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..

مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

داخلية غزة تكشف آخر المستجدات بشأن إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

أول تعليق من حماس على تصريحات كوخافي بشأن غزة ولبنان

سبب وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني .. السيرة الذاتية ويكيبيديا

الأخبار الرئيسية

غزة: الأونروا تعلن استئناف الدراسة الوجاهية للفصل الدراسي الثاني وهكذا سيكون الجدول ..

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزّة ..

كوخافي لسكان لبنان وغزة: "غادروا اماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا"

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة