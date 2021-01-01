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ارتفاع أرباح آبل وفيسبوك مع استفادتها من الإغلاق حول العالم

الخميس 28 يناير 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أرباح آبل وفيسبوك مع استفادتها من الإغلاق حول العالم



وكالات / سما /

أعلنت شركتا آبل وفيسبوك، تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء كوفيد-19.

ويسلّط إعلان عملاقي وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.

وأعلنت شركة آبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخليها 21 بالمئة لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت مداخيل مبيعات آبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها أيفون ومحتوياتها الرقمية.

وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي فيسبوك في عالم يهزّه تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11,2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربيرغ "حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة".

وقالت الشركة إن موقعها الأساسي فيسبوك سجّل 2,8 مليار مستخدم نهاية كانون الأول/ديسمبر، في حين استخدم 3,3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام وواتسآب وميسنجر.

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