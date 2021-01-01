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حارس من غزة يعلن اعتزاله كرة القدم

الخميس 28 يناير 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حارس من غزة يعلن اعتزاله كرة القدم



غزة / سما /

أعلن عاصم أبو عاصي حارس مرمى المنتخب الوطني سابقا, اعتزاله كرة القدم نهائيا, بعد مشوار حافل في الملاعب الفلسطينية.

وأكد أبو عاصي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه قرر ترك الملاعب بعد عطاء دام حوالي "24 عاما", وتحديدا منذ ظهوره الأول مع غزة الرياضي عام 1997 ضد خدمات رفح.

وأوضح أنه سعيد بما قدمه في كرة القدم خلال مسيرته, شاكرا كل المدربين الذين عمل معهم, والجماهير التي دعمته في جميع البطولات.

يشار إلى أن أبو عاصي لعب مع أندية غزة الرياضي, واتحاد الشجاعية, وخدمات الشاطئ بقطاع غزة, وجبل المكبر وشباب الأمعري بالضفة المحتلة.

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