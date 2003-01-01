توخيل يكسر الأرقام القياسية في أولى مبارياته مع تشيلسي

وكالات / سما /

حقق فريق تشيلسي العديد من الأرقام القياسية في أولى مباريات المدرب الألماني توماس توخيل مع البلوز في البريميرليج.

وتعاقد نادي تشيلسي رسمياً مع توماس توخيل لتولي مسؤولية تدريب الفريق بدلاً من فرانك لامبارد الذي تعرض للإقالة من منصبه.

ولم ينجح فريق تشيلسي في الفوز بأول لقاءاته مع توخيل، واكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ولفرهامبتون، ولكن حقق البلوز العديد من الأرقام القياسية في تلك المباراة.

وأشار موقع “جول” بنسخته العالمية إلى أن تشيلسي قد أكمل 433 تمريرة في شوط المباراة الأول، وهو الرقم الأفضل في البريميرليج منذ موسم 2003 / 2004.

وأضاف الموقع أن رقم تمريرات تشيلسي في الشوط الأول -433 تمريرة- هو الأفضل بالنسبة لتوخيل مع الأندية التي تولى تدريبها منذ عام 2016 مع بوروسيا دورتموند الألماني، عندما وصل لـ 503 تمريرة أمام كولن.

ومع صافرة النهاية، وصل تشيلسي لـ 820 تمريرة أمام ولفرهامبتون، وبنسبة استحواذ على الكرة وصلت لـ 78.9%، وهذه الأرقام هي الأفضل لأي مدرب في أول لقاء مع أي فريق في الدوري الإنجليزي.