  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كومان: نسخة دي يونج الحالية أفضل من نسخة أياكس

الخميس 28 يناير 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كومان: نسخة دي يونج الحالية أفضل من نسخة أياكس



وكالات / سما /

أشاد رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الحالي بمستوى لاعبه فرينكي دي يونج، مؤكداً بأن نسخته الحالية أكثر تكاملاً من نسخته في أياكس الهولندي.

ويتألق فرينكي دي يونج في الآونة الأخيرة مع برشلونة، بعد أن قدّم موسماً متواضعاً بعض الشيء في العام الماضي.

وكان فرينكي دي يونج صاحب الفضل في تأهل فريق برشلونة لدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تسجيله هدف الانتصار أمام رايو فاليكانو مساء أمس الأربعاء، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف.

وتحدث رونالد كومان في مؤتمره الصحفي بعد انتهاء المباراة قائلاً “نحن في حاجة إليه، نحن بحاجة إلى لاعبي خط الوسط ليشاركوا في العمل الهجومي أكثر”.

وأضاف “فرينكي دي يونج لديه الكثير من الكفاءة الفنية، وهو يساعد أيضاً في العمق”.

وتابع “لقد تحدثنا إليه بشأن المساعدة في الهجوم، وإحراز أكثر من هدف في الموسم، إنه لاعب أكثر تكاملاً الآن مما كان عليه عندما كان يلعب في أياكس، إنه يصنع ويسجل أكثر”.

#دي يونج #برشلونة #كومان #رونالد كومان #أياكس #مدرب برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

آخر تطورات المنخفض الجوي

حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..

مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

داخلية غزة تكشف آخر المستجدات بشأن إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

أول تعليق من حماس على تصريحات كوخافي بشأن غزة ولبنان

سبب وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني .. السيرة الذاتية ويكيبيديا

الأخبار الرئيسية

غزة: الأونروا تعلن استئناف الدراسة الوجاهية للفصل الدراسي الثاني وهكذا سيكون الجدول ..

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزّة ..

كوخافي لسكان لبنان وغزة: "غادروا اماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا"

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة