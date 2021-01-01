كومان: نسخة دي يونج الحالية أفضل من نسخة أياكس

وكالات / سما /

أشاد رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الحالي بمستوى لاعبه فرينكي دي يونج، مؤكداً بأن نسخته الحالية أكثر تكاملاً من نسخته في أياكس الهولندي.

ويتألق فرينكي دي يونج في الآونة الأخيرة مع برشلونة، بعد أن قدّم موسماً متواضعاً بعض الشيء في العام الماضي.

وكان فرينكي دي يونج صاحب الفضل في تأهل فريق برشلونة لدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تسجيله هدف الانتصار أمام رايو فاليكانو مساء أمس الأربعاء، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف.

وتحدث رونالد كومان في مؤتمره الصحفي بعد انتهاء المباراة قائلاً “نحن في حاجة إليه، نحن بحاجة إلى لاعبي خط الوسط ليشاركوا في العمل الهجومي أكثر”.

وأضاف “فرينكي دي يونج لديه الكثير من الكفاءة الفنية، وهو يساعد أيضاً في العمق”.

وتابع “لقد تحدثنا إليه بشأن المساعدة في الهجوم، وإحراز أكثر من هدف في الموسم، إنه لاعب أكثر تكاملاً الآن مما كان عليه عندما كان يلعب في أياكس، إنه يصنع ويسجل أكثر”.