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استراتيجية مبابي للخروج من باريس سان جيرمان

الخميس 28 يناير 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
استراتيجية مبابي للخروج من باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

لم تتأثر الأندية الكبرى في أوروبا اقتصادياً مثلما يحدث الآن بسبب جائحة فيروس كورونا، فكثير من الأندية تعيش وضعية غامضة بسبب الخسائر التي نتجت عنها والانخفاص في الأرباح.

وهذا ما يؤثر على مستقبل العديد من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم مبابي الذي يعتبر من أكبر المواهب المطلوبة في أوروبا.

يعيش مبابي لحظة حاسمة في مسيرته الرياضية، ولكنه لا يعرف على وجه اليقين خطوته القادمة ومدى قدرة نادٍ مثل ريال مدريد على التوقيع معه الآن.

ركزت صحيفة ماركا على مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، وأكدت أنه يحاول أن يكسب مزيد من الوقت حتى يتضح له الوضع ويختار النادي صاحب المشروع الذي يقنعه أكثر.

يعيش الدوري الفرنسي حالة من عدم اليقين بسبب الأزمة الاقتصادية وقد صرح اللاعب مؤخرا: “أنا في فترة تفكير لأعرف ما أريده لنفسي في السنوات القادمة”.

يحاول مبابي أن يكسب الوقت لمعرفة النادي الذي يمنحه الدور الذي يتمناه وينتظر معرفة وضع ريال مدريد مع زين الدين زيدان وفي نفس الوقت إمكانية ضم باريس سان جيرمان لليونيل ميسي نجم برشلونة.

لكن الصحيفة أضافت أنه في حالة وصول ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان للانضمام إلى صديقه القديم نيمار سيكون من المستحيل الإبقاء على مبابي ودفع رواتب الثلاثي معاً.

#مبابي #كيليان مبابي #ميسي #ريال مدريد

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