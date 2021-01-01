اسرائيل تسجل 34 حالة وفاة و 7668 إصابة بالكورونا

القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية صباح اليوم الخميس تسجيل 7668 اصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة .

جاء ذلك بعد إجراء 83000 اختبار كورونا فيما بلغت النسبة الإيجابية للإصابات 9.2٪ .

فيما توفي 34 شخصا متأثرين بالفيروس ليصل عدد الوفيات الى 4609 منذ تفشي المرض في مارس العام الماضي.

وتلقى ما يقرب من 2،850،000 إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح ونحو 1.5 مليون تلقوا الجرعة الثانية.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية، جلسة خاصة للتباحث في قضية تمديد الإغلاق بأسبوع آخر على الأقل.

ومن المفروض أن ينتهي الإغلاق في الأول من شباط/فبراير المقبل، وهو الأمر الذي تعارضه بشدة وزارة الصحة وتصر على تبني الحكومة لتوصياتها تمديد الإغلاق حتى الثامن من شباط/ فبراير المقبل.