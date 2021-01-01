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"يتصبب عرقا".. بايدن اتصل بزعماء العالم وتجاهل نتنياهو رغم مرور أسبوع على تنصيبه

الخميس 28 يناير 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يتصبب عرقا".. بايدن اتصل بزعماء العالم وتجاهل نتنياهو رغم مرور أسبوع على تنصيبه



القدس المحتلة / سما /

في الأسبوع الذي يقضيه في البيت الأبيض ، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدد من القادة: ترودو رئيس وزراء كندا ، ولوبيز-أوبيردور من المكسيك ، وجونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة ، والمستشارة الألمانية ميركل ، والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسي، وبوتين . فيما لم يتلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي اتصال من بايدن. وبالمقارنة ، في عام 2017 ، اتصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برئيس الوزراء للمرة الأولى بعد ثلاثة أيام من دخوله البيت الأبيض.

وتقول صحيفة يديعوت احرنوت أن البيت الأبيض يترك نتنياهو يتصبب عرقا ، خاصةً على خلفية التصريحات الإسرائيلية ضد العودة إلى الاتفاق النووي ، والتي أحدثها رئيس الأركان أفيف كوخافي في واشنطن - ولا تساهم في خلق جو من الثقة.

من ناحية أخرى ، يجادل الدبلوماسيون بأن بايدن يتبع ببساطة تقليد السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية بأن أول مكالمة هاتفية للرئيس تأتي إلى زعيم كندا ، تليها المكسيك وبريطانيا وما إلى ذلك. وسيتبع ذلك حديث مع نتنياهو.

والشخص الذي تلقى مكالمة هاتفية من أحد كبار أعضاء إدارة بايدن هو وزير الخارجية غابي أشكنازي ، الذي أجرى أول مكالمة هاتفية مع نظيره ، وزير الخارجية الأمريكي الجديد ، أنتوني بلينكين. أشكنازي هنأه على توليه المنصب. وناقش الاثنان القضايا الاستراتيجية الإقليمية ، والتوسع المستمر في دائرة السلام ، والتهديد الإيراني وقضايا أخرى.

#جو بايدن #الادارة الامريكية #نتنياهو

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