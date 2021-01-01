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كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لـ3 أسباب

الخميس 28 يناير 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لـ3 أسباب



وكالات

أثار اقتراح الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، إزالة رسمة السيف أسفل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في العلم السعودي ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر الأحمدي تغريدة قال فيها: "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور". 

بدوره، رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الأحمدي قائلا: "السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي".

وقد أعرب بعض المغردين عن رفضهم لهذا الاقتراح، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا مشكلة فيه.

المصدر: RT

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