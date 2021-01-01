الصحة العالمية: تكييف اللقاحات الحالية لمواجهة طفرات جديدة لن يشكل صعوبة

وكالات

أعرب مسؤول في منظمة الصحة العالمية عن قناعته بأن تكييف اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا لمتطلبات مواجهة سلالات الفيروس الجديدة لن "تمثل مشكلة تذكر".

وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، في جولة أسئلة وإجابات على موقع "تويتر"، ، إن المنظمة لا تملك أدلة على أن اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد طفرات جديدة من الفيروس، "غير أن ذلك قد يحدث".

وأشار المسؤول بهذا الصدد إلى مثال تحور فيروس مرض الإنفلونزا التي يجعل ضروريا تغيير اللقاح مرتين سنويا، لنصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

وتابع: "في مقدورنا إنتاج لقاحات بوتيرة سريعة جدا من أجل مكافحة الطفراتالغالبة لفيروس الإنفلونزا. وفي حال تحور فيروس كورونا إلى درجة فقدان اللقاح فعاليته، فإني أعتقد أننا سنستطيع تكييف اللقاح بسرعة".

ولفت راين إلى أهمية متابعة الوضع الوبائي في العالم، حيث تم رصد تفشي الطفرة "البريطانية" لفيروس كورونا، والتي تتميز بقدرة الانتقال العالية، في 70 دولة، إضافة إلى استشراء طفرتين أخريين من فيروس كورونا جرى الكشف عنهما سابقا في كل من جنوب إفريقيا والبرازيل.