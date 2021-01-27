أول رئيس عربي يطمئن على قيس سعيد إثر أنباء عن محاولة لتسميمه

تونس/سما/

تلقى الرئيس التونسي قيد سعيد مكالمة هاتفيه من رئيس عربي هو الأول الذي يطمئن على صحته بعد تعرضه لمحاولة تسميم.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، هاتف نظيره التونسي للاطمئنان على صحته.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد للاطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة تسميمه".

وأضاف البيان: "وقد حمد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته".