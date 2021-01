مصر تودع مونديال اليد على يد الدنمارك "حاملة اللقب" مرفوعة الرأس

حصد منتخب الدنمارك (حامل اللقب)، بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بفوز ماراثوني على حساب مصر، برميات الجزاء بنتيجة (4-3) بعد التعادل بنتيجة 35-35، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة في افتتاح ربع نهائي المونديال المقام في مصر.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين بعد التعادل في الوقت الأصلي، وحسم منتخب الدنمارك، الفوز برميات الجزاء ليستكمل مشواره ويواجه الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بعد مباراة ماراثونية.

Fly, @AliZein , fly! ✈️ Egypt with a few more tricks up their sleeve and they're pushing Denmark all the way ???? #Egypt2021 pic.twitter.com/S9o5sqMnrP

بدأ المنتخب المصري، المباراة بشكل رائع وتقدم بفارق 3 أهداف مع تنظيم مميز للفراعنة، لكن سرعان ما عاد المنتخب الدنماركي للمباراة، وبدأ تقليص الفارق مع تألق مايكل هانسن، قبل أن يحصل علي زين لاعب الفراعنة على الإيقاف لمدة دقيقتين، وهي نقطة تحول في الشوط الأول.

ونجح حامل اللقب في قلب الطاولة ومعادلة النتيجة والتقدم على حساب مصر مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي خرج بتقدم دنماركي بنتيجة 16-13.

WHAT DRAMA! You couldn't write it better! @dhf_haandbold knock the hosts out in one of the most bizarre games you'll ever see! #Egypt2021 pic.twitter.com/Uzc7JWpxIg