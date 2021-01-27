مصر تودع مونديال اليد على يد الدنمارك "حاملة اللقب" مرفوعة الرأس

القاهرة/سما/

حصد منتخب الدنمارك (حامل اللقب)، بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بفوز ماراثوني على حساب مصر، برميات الجزاء بنتيجة (4-3) بعد التعادل بنتيجة 35-35، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة في افتتاح ربع نهائي المونديال المقام في مصر.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين بعد التعادل في الوقت الأصلي، وحسم منتخب الدنمارك، الفوز برميات الجزاء ليستكمل مشواره ويواجه الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بعد مباراة ماراثونية.

Fly, @AliZein, fly! ✈️

Egypt with a few more tricks up their sleeve and they're pushing Denmark all the way ????#Egypt2021 pic.twitter.com/S9o5sqMnrP — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 27, 2021

بدأ المنتخب المصري، المباراة بشكل رائع وتقدم بفارق 3 أهداف مع تنظيم مميز للفراعنة، لكن سرعان ما عاد المنتخب الدنماركي للمباراة، وبدأ تقليص الفارق مع تألق مايكل هانسن، قبل أن يحصل علي زين لاعب الفراعنة على الإيقاف لمدة دقيقتين، وهي نقطة تحول في الشوط الأول.

ونجح حامل اللقب في قلب الطاولة ومعادلة النتيجة والتقدم على حساب مصر مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي خرج بتقدم دنماركي بنتيجة 16-13.

WHAT DRAMA! You couldn't write it better! @dhf_haandbold knock the hosts out in one of the most bizarre games you'll ever see! #Egypt2021 pic.twitter.com/Uzc7JWpxIg — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 27, 2021

وعاد المنتخب المصري للمباراة بقوة في الشوط الثاني، ونجح في معادلة الدنمارك والتقدم في بعض الفترات، وسارت الأمور بندية بين المنتخبين ثم تفوق المنتخب الدنماركي بفارق هدفين، لكن الفراعنة استرجعوا قوتهم وعادوا للمباراة بأداء مبهر استحقوا به التحية وخرج الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 28-28.

وتفوق المنتخب الدنماركي في الوقت الإضافي بدنيًا، وأثير جدل مع نهاية الوقت الإضافي بإيقاف هجمة الدنمارك للعب السلبي، ولجأ الحكم لجهاز الفيديو لتحديد الخطأ التحكيمي.

وحصل مايكل هانسن على البطاقة الحمراء، وحصل منتخب مصر على رمية جزائية سددها محمد سند، وتعادل للفراعنة مع نهاية الوقت الإضافي 34-34.

وتقدم منتخب مصر في الوقت الإضافي الثاني بنتيجة 35-34، ولكن تم احتساب خطأ ضد إبراهيم المصري الذي نال البطاقة الحمراء وتعادل المنتخب الدنماركي بنتيجة 35-35 ولجأ المنتخبان لرميات الجزاء الترجيحية.

وسجل لمصر، محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع، وأضاع أحمد الأحمر وعلي زين.

وسجل للدنمارك، إميل ياكوبسن وماجونس ياكوبسن وهنريك مولجارد ولاس سفان، وأضاع نيكولاج أوريس.