برشلونة يفوز على رايو فاليكانو ويحسم عبوره الى ربع نهائي كأس ملك اسبانيا(فيديو)

مدريد/سما/

حقق برشلونة، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحسم عبوره لربع نهائي البطولة.

سجل ثنائية برشلونة، ميسي في الدقيقة 69، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 80، بينما أحرز هدف رايو فاليكانو، فران جارسيا في الدقيقة 63.

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أول تهديد جاء عبر أوسكار تريخو لاعب رايو فاليكانو، والذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة لكنها مرت أعلى مرمى نيتو في الدقيقة الثالثة.

وكاد ميسي أن يتقدم بالهدف الأول لبرشلونة، حيث نفذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 11، لكن الحارس ديميتريفسكي تصدى لها بشكل جيد، على الرغم من محاولة أراوخو استغلال فرصة قربه من الكرة والتسديد بالرأس، لكنه لم يلمسها.

وحرمت العارضة، فرينكي دي يونج، من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، حيث تلقى عرضية أرضية من فيربو، وسدد لكن الكرة ارتطمت بالعارضة قبل أن تعود للحارس فاليكانو ديميتريفسكي.

وواصل الحظ، معاندة برشلونة، حيث سدد ترينكاو كرة تصدى لها ديميتريفسكي، لترتد أمام قدمي ريكي بويج الذي سدد الكرة وارتطمت بالقائم في الدقيقة 36.

ومرر ميسي، عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لفرينكي دي يونج، الذي سدد بقوة بجانب القائم الأيسر لديميتريفسكي في الدقيقة 39.

واستمرت محاولات برشلونة نحو التسجيل، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، وصل لميسي، كرة في عمق دفاع الخصم، لكنه سدد الكرة بقوة لتمر أعلى مرمى الحارس ديميتريفسكي في الدقيقة 53.

ونجح فران جارسيا في تسجيل هدف التقدم لرايو فاليكانو في الدقيقة 63، بعد انطلاقة مميزة من البديل ألفارو جارسيا الذي توغل داخل المنطقة وراوغ لينجليت، قبل أن يرسل عرضية لمسها الحارس نيتو، قبل أن تصل لفران الذي أسكنها في الشباك الخالية.

وسريعًا سجل فرينكي دي يونج هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 65، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل ميسي، هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 69، حيث تلقى كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من زميله أنطوان جريزمان، وسدد أقصى يسار حارس رايو فاليكانو ديميتريفسكي.

وضاعف فرينكي دي يونج، النتيجة لبرشلونة، بالهدف الثاني في الدقيقة 80، بسيناريو مشابه للهدف الأول، حيث أرسل ألبا، عرضية وصلت للهولندي الشاب الذي سجل بأريحية.

وأضاع ميسي، فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 91، حيث انطلق داخل منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع والحارس قبل أن يُسدد الكرة في الشباك الخارجية.

واستمرت سيطرة برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة، دون محاولات حقيقية للاعبي فاليكانو للعودة في النتيجة، ليواصل الفريق الكتالوني مشواره في البطولة بالعبور لربع النهائي.