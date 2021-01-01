سبب وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني .. السيرة الذاتية ويكيبيديا

بيروت / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، اليوم الأربعاء 27 كانون ثاني 2021، عن وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني الشهير إثر معاناة الأسابيع القليلة الماضية مع المرض.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة جان خضير جاء نتيجة معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تم تشخيص إصابته به قبل عدة أيام ونقله إلى المسشفى.

جان خضير السيرة الذاتية:

خضير ممثل لبناني تألّق في الكوميديا، على الرغم من أدائه جميع الأدوار، الا انه لم يتنازل عنه ولم يغامر في التراجيدبا لاجله، وهو صاحب شخصيات لمعة في عدد من المسلسلات.

ومن مسلسلات جان خضير "بربر آغا" و"أربع مجانين وبس"، وبطل "لعبتي" و"المعلمة والأستاذ" عام 1988 كما شارك في مسلسل "نساء في العاصفة".

وحلّ خضير ضيفاً على مسلسلين كتبهما شكري فاخوري هما "غداً يوم آخر" للمخرج إيلي فغالي و"اسمها لا" للمخرج ألبير كيلو، علما أنه ابن بلدة علما الزغرتاوية ضاقت به مسارح الشمال المناطقية.

وأشارت المصادر الفنية إلى أن جان خضير لو كان محظوظاً لكان أحد كاركتيرات فرقة أبو سليم الشمالية الثابتة والشهيرة لاسيما بكاركتير أنطون وهو من أختراعه .

ولفتت إلى أن جان خضير يعشق السياسة إلى جانب الفن، موضحة أنه دخل مجلس بلدية علما الزغرتاوية كنائب للرئيس، كما أنه خاض الانتخابات النيابية مرة بالشكل والدعابة مطلقاً شعار (أنتخبوا الذي يمثل لكم ولا يمثل عليكم).