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اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن في لبنان... صور وفيديو

الأربعاء 27 يناير 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن في لبنان... صور وفيديو



بيروت/سما/

أفادت وسائل اعلامية  بحدوث اشتباكات عنيفة جدا بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني أمام سرايا طرابلس شمالي لبنان.

تجمهر المتظاهرون، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أمام سرايا طرابلس، وبدأ بعض المتظاهرين برشق بناء السرايا في طرابلس بالحجارة، ما استدعى تدخل قوى الأمن اللبناني.


و ردت قوى الأمن برش المتظاهرين بالمياه بعد محاولتهم التقدم إلى داخل السرايا، بهدف منعهم من الوصول إلى الداخل.


وألقى متظاهرون بقذائف المولوتوف في باحة السرايا وأصابوا آليه تابعة لقوى الأمن اللبناني. وبدورها، ألقت قوات الأمن من داخل السرايا القنابل المسيلة للدموع لتفرقة وإبعاد المتظاهرين.


واستطاع المتظاهرون تحطيم جزء من السور الشمالي للسرايا وقام بعض عناصر مكافحة الشغب بإلقاء الحجارة من على سطح مبنى السراي.


ونوه المراسل إلى أن عناصر الجيش اللبناني وقفت على مداخل ساحة عبد الحميد كرامي "النور" المحاذية للسراي دون أي تدخل حتى اللحظة.


وعاد الغليان إلى الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضا على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. 

#اشتباكات #لبنان #سرايا طرابلس

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