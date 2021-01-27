اليسا تشن هجوماً حاداً على الحكومة اللبنانية

بيروت/سما/

شنت الفنانة اللبنانية اليسا اليوم الاربعاء هجوماً على الحكومة اللبنانية من خلال حسابها الرسمي على تويتر منتقدة لا مبالاتهم بالشعب اللبناني .

وغردت اليسا"الإقفال العام ضروري والصحة أساس بس إنتو كمسؤولين شو عملتو للناس اللي بتعيش من يومياتن وإذا ما اشتغلت ما بتقبض؟ إنتو عايشين مرتاحين وبرادتكن مليانة،بس الناس المعترة شو بتعمل؟ بتموت عالطرقات? مين بيساعد الفقير مين يا مجرمين؟؟؟؟" .

الإقفال العام ضروري والصحة أساس بس إنتو كمسؤولين شو عملتو للناس اللي بتعيش من يومياتن وإذا ما اشتغلت ما بتقبض؟ إنتو عايشين مرتاحين وبرادتكن مليانة،بس الناس المعترة شو بتعمل؟ بتموت عالطرقات? مين بيساعد الفقير مين يا مجرمين؟؟؟؟ — Elissa (@elissakh) January 27, 2021

و يذكر أنه ولليوم الثالث على التوالي، يخرق مئات المتظاهرين إجراءات الإقفال التام التي تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا، وقطعوا الطريق في مدينة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.