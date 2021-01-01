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محاولة تسميم الرئيس التونسي والرئاسة تفتح تحقيقا في الواقعة

الأربعاء 27 يناير 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة تسميم الرئيس التونسي والرئاسة تفتح تحقيقا في الواقعة



تونس/سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق وأن تحقيقا يجري في الواقعة.


وقال المصدر إن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف.

وأفادت بعض المصادر المحلية بأن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز الريسين القاتل، لكن المصدر قال إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر في هذا الموضوع الذي يجري التحقيق فيه.

وأشار موقع "موزاييك أف أم" إلى أن مصدرا من رئاسة الجمهورية التونسية أكد العثور قبل يومين على طرد بريدي يشتبه في احتوائه على "مادة سامة وخطيرة".

ونقل الموقع عن شقيق الرئيس التونسي، نوفل سعيد، قوله إن ''الرئيس بخير وعافية والحمد لله''.

ويأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.

#رويترز #قيس سعيد #تسميم قيس سعيد #تونس

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