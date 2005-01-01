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الاقتصاد توضح أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في غزة

الأربعاء 27 يناير 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد توضح أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في غزة



غزة /سما/

أعزى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة م. عبدالفتاح أبو موسى، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار السكر والزيوت والمجمدات وعدد من السلع، يعود لأسباب عدة أهمها المصدر نفسه، وكذلك أسعار نقل البضائع وانخفاض قيمة الدولار خلال الفترة الماضية.

وقال أبو موسى في حديث لإذاعة القدس "جرى الاتفاق مع التجار ألا يتم رفع سعر أي سلعة مستوردة إلا بعد الرجوع للوزارة"، مضيفًا في حال كان جديد من المصدر يتم توضيح الأسباب للوزارة ويتم التأكد عبر الفواتير والمعابر.

وأوضح أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار السلع، وهذا الأمر كان من المصدر نفسه، مشددًا على أن وزارة الإقتصاد تتابع الأسعار في الأسواق في كافة المحافظات وعبر المكاتب الفرعية، ولن نسمح بأي محاولات استغلال أو تلاعب دون مبررات.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الاحتكار في الأسواق وتقوم بعمليات مراقبة من أجل منع هذه الحالات، ونطمئن المواطنين بتوفر السلع بكميات تتناسب مع حجم الطلب.
 

#غزة #وزارة الاقتصاد #اسعار السلع #السلع الاساسية

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