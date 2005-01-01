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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل لدعم القضية الفلسطينية

الأربعاء 27 يناير 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل لدعم القضية الفلسطينية



القاهرة /سما/

أعلنت جامعة الدول العربية أن الأردن ومصر تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع حضوري طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم 8 شباط/فبراير المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث القضايا ذات الأهمية لمصالح الامن القومي العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من المندوبية الدائمة للاردن ومصر تطلب عقد هذا الاجتماع، وذلك فى ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة .

وأضاف أن الامانة العامة عممت المذكرة على الدول الأعضاء لإبلاغها بموعد الاجتماع الوزاري والذي سيكون بحضور الوزراء، وليس افتراضيا.

#الجامعة العربية #القضية الفلسطينية #وزراء الخارجية العرب #مصر

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