غانتس ينتقد تصريحات كوخافي بشأن مهاجمة إيران

القدس المحتلة /سما/

انتقد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الأبعاء تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بشأن مهاجمة إيران، قائلا "إن هذه الأشياء تتم داخل الغرف المغلقة".



ودعا غانتس خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى حوار مع الإدارة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني.



وقال غانتس "سنستخدم كل الوسائل المتاحة أمنيا واستخباراتيا واقتصاديا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي كشف مساء أمس الثلاثاء عن أن إسرائيل أعدت مخططا دقيقا لشن هجوم عسكري محتمل على إيران من شأنه أن يحبط أي محاولات للاقتراب من امتلاك قنبلة نووية.



من جهة أخرى، هاجم وزير غانتس، الحريديم، قائلا إن "جيش الشعب أصبح جيش نصف الشعب، مبينا أن أكثر من 50% من الشباب في إسرائيل لا يلتحقون بالجيش الإسرائيلي".



وأضاف "أمن إسرائيل في خطر، لقد قدمت مخططا لتجنيد الحريديم، سيقوم فريق محترف من الجيش والوزارات الحكومية بإعداد مخطط خدمة متوازن ومتدرج، من منطلق أن كل مواطن يجب أن يخدم في الجيش".