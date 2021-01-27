مذيع “الجزيرة” جمال ريان يعتزم اعتزال تويتر بعد سلسلة تغريدات مثيرة للجدل

الدوحة/سما/

أعلن جمال ريان مذيع الجزيرة النشيط في موقع تويتر، اعتزال منصة التغريد، وخاطب جمهوره بنيته الأخيرة التوقف عن الكتابة.

وكتب ريان الذي يُعرف نفسه أنه أول من قدم نشرة أخبار على قناة الجزيرة، أن “الحقيقة المطلقة لا يملكها إلا الله”. وأضاف أنه مل ويفكر في اعتزال تويتر.

الحقيقة المطلقة لا يملكها إلا الله ، واهم بعض المغردين من يعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة التي لا تقبل النقاش هنا على تويتر ، ويريد فرض رأيه عليك ، مللت ، وأفكر في اعتزال تويتر ، ما رأيكم ؟ #الخليج #مصر pic.twitter.com/sEVVXrgQ7c — جمال ريان (@jamalrayyan) January 27, 2021



وسبق التغريدة نبأ أعلنه مذيع الجزيرة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة، لجمهوره في وقت سابق، وقراره التوقف عن التغريد مؤقتاً.

أيها المحترمون : قررت التوقف عن التغريد مؤقتا ،،،،،،الى اللقاء يا شرفاء الامة ونخبتها #الخليج #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/iTb7Blgng5 — جمال ريان (@jamalrayyan) January 25, 2021



وكان جمال ريان المولود في مدينة طولكرم الفلسطينية بالضفة الغربية عام 1953، أثار جدلاً بسبب تغريدة كتبها عن فيلم جمال خاشقجي. وانتقدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ريان بسبب التغريدة. وكتبت على صفحتها في موقع تويتر: “على الرغم أنني أحترمك كصحافي مخضرم، لكن أفضل أن لا أعلق بشيء على كلامك”.

على رغم بأنني احترمك كصحفي مخضرم لكن أفضل أن لا اعلق بشيء علي كلامك ..! https://t.co/TmQYvPdCN8 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) January 23, 2021



وحذف جمال ريان التغريدة لاحقاً، من دون توضيح حول ملابسات الأمر.

وعمل جمال في بداية حياته الإعلامية مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة الأردنية عام 1974، ثم انتقل للعمل في التلفزيون الأردني، وفي عام 1979 التحق بقسم الأخبار في هيئة إذاعة كوريا الجنوبية، ثم عمل بقناة أبو ظبي في الإمارات العربية. وكان ممن أطلقوا البرنامج الإخباري “المدار”، والبرنامج السياسي “البعد الرابع”، كما كان مقدماً للأخبار والبرنامج السياسي “العالم هذا المساء” في تلفزيون أبو ظبي عام 1989.

انضم جمال ريان عام 1994 لهيئة الإذاعة البريطانية العربية (BBC)، ثم التحق عام 1996 بقناة الجزيرة الفضائية في قطر، ليكون أول مذيع يظهر على شاشة القناة، ويصبح من أهم كوادرها.