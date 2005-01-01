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300 حالة وفاة بكورونا الشهر الجاري في أوساط فلسطينيي 48

الأربعاء 27 يناير 2021 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
300 حالة وفاة بكورونا الشهر الجاري في أوساط فلسطينيي 48



القدس المحتلة /سما/

ذكرت معطيات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن 300 حالة وفاة سجلت جراء إصابتها بفيروس كورونا في أوساط فلسطينيي 48، منذ بداية الشهر الجاري.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن هذا العدد يشكل نحو ثلث إجمالي حصيلة الوفيات في أوساط الفلسطينيين بالخط الأخضر منذ ظهور الجائحة.

ووصل عدد الوفيات في أوساط الفلسطينيين بمناطق 48 إلى 930 حالة.

ويشير التقرير إلى أنه رغم هذه الأرقام فإن نسبة التطعيم ضد الفيروس في القرى والمدن العربية وخاصةً بالنقب منخفضة، وتبلغ 3.4% فقط.

#اسرائيل #المجتمع العربي #الداخل المحتل #فلسطينيي 48 #اراضي 48

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