بيرتس يهدد رئيسة حزب العمل الجديدة ميراف ميخائيلي

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن رئيس حزب العمل السابق وعضو الكنيست عمير بيرتس، هدد رئيسة حزب العمل الجديدة ميراف ميخائيلي، برفع دعوى تشهير ضدها.



وبحسب القناة، أرسل بيرتس رسالة إلى ميخائيلي طالبها فيها بالاعتذار علنًا عن شريط الفيديو الذي نشرته في يوم تعيينها رئيسةً للحزب، وهددها في حال لم تعتذر بأنه سيرفع دعوى ضدها في المحكمة بتهمة التشهير.



كما طلب بيرتس من ميخائيلي سحب تصريحاتها التي نشرتها هذا الأسبوع في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب، والتي اتهمت فيها بيرتس بالعمل على منع أعضاء الحزب من التصويت في الانتخابات.