يائير غولان ينتقد تصريحات كوخافي حول الاتفاق النووي مع إيران: ماذا حدث لك؟

القدس المحتلة /سما/

انتقد نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست يائير غولان، تصريحات رئيس الأركان أفيف كوخافي بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران والتي أكد فيها أن العودة للاتفاق تشكل خطورة على أمن إسرائيل.



وبحسب القناة السابعة العبرية، كتب غولان على صفحته بموقع "فيسبوك" مخاطبًا كوخافي: "ماذا حدث لك؟ بعد كل ما جرى، أنت تعلم أن الاتفاق مع إيران هو الخطوة الوحيدة التي أوقفت بالفعل البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات".



وأضاف: "أنت تعلم أن الاتفاق النووي أرجأ قدرة إيران على بناء معمل اليورانيوم المخصب لمدة 15 عامًا، ومن دون الاتفاق سيكون لديهم مثل هذا المصنع خلال هذا العام. أنت تعلم أن العقوبات الاقتصادية والاغتيالات كلها حلول قصيرة المدى".



واعتبر غولان أن تصريحات كوخافي تأتي في سياق معركته من أجل ميزانية الجيش ومن أجل خطته متعددة السنوات "تنوفا".



وقال غولان لكوخافي: "إذا كان أمن إسرائيل يهمك حقًا، فيجب أن تكون أول من يدعم الاتفاق النووي الجديد مع إيران".



وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، صرح أمس الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بأنه أوعز للجيش بإعداد خطة لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني.



ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن كوخافي قوله: "أوعزت للجيش بإعداد خطة عملية تكون جاهزة، لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، ويتم التدرب عليها".



واعتبر كوخافي أن عودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاتفاق النووي مع إيران أمر سيئ وخاطئ من الناحية العملياتية والاستراتيجية.