الكنيست يصادق على تمديد إجراءات الإغلاق في إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أكدت القناة السابعة العبرية، أن الكنيست الإسرائيلي صادق ظهر اليوم الأربعاء بكامل هيأته على تمديد إجراءات الإغلاق حتى منتصف ليل الأحد.



وأوضحت القناة، أن 34 نائبًا صوتوا لصالح القرار، في حين عارض 7 نواب القرار.



وكانت قناة "كان" العبرية، قد ذكرت أنه من المتوقع أن يصوت حزب "كحول لفان" ضد الاقتراح بسبب معارضته للحل الوسط الذي وصل إليه حزب "الليكود" مع الأحزاب الأرثوذكسية بشأن الغرامات التي ستُفرض على منتهكي الإغلاق.



وطالبت وزارة الصحة الإسرائيلية بتمديد الإغلاق إذا لم ينخفض الأسبوع المقبل عدد المرضى في حالة خطيرة والبالغ حاليًا نحو ألف ومائتين.